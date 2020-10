Khabib Nurmagomedov se retira de las Artes Marciales Mixtas: “Mi madre no quiere que continúe sin mi padre"

Khabib Nurmagomedov anunció su retiro de las Artes Marciales Mixtas. Así lo informó al vencer por sumisión a Justin Gaethje en el segundo asalto, este sábado 24 de octubre.

El campeón decidió retirarse de las Artes Marciales Mixtas al cumplir un invicto a 29-0. Toma la decisión, siendo una leyenda de la UFC, por una promesa a su madre sobre su padre, quien falleció por coronavirus.

Lo duerme!!!! @TeamKhabib somete a Gaethje y retiene el título! Una celebración emocional para rendir tributo a su padre #UFC254 pic.twitter.com/ru6tuHVMFk — ufcespanol (@UFCEspanol) October 24, 2020

“Mi madre no quiere que continúe sin mi padre y le prometí a ella que me retiraré”, señaló.

“Hoy es mi última pelea. Cuando me llamaron para pelear con Justin acepté la pelea, pero prometí que sería la última pelea sin mi padre. Con él soñaba en ser campeón, pero no como estoy ahora. Solo tengo a mi madre ahora y quiere pasar más tiempo con ella. El martes seré campeón indiscutido: 13-0 en UFC, 29-0. Creo que me lo merezco", dijo en l,a entrevista dentro de la jaula.

"Esta es mi última vez aquí. No hay manera de que vuelva sin mi padre" @TeamKhabib #UFC254 pic.twitter.com/f5ZU4IArLh — ufcespanol (@UFCEspanol) October 24, 2020

De ese modo, la pelea de este sábado fue su última, según lo anunció al final del combate.

