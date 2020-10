Ecuador: por esta razón fue un histórico Giro de Italia para nuestros compatriotas

View this post on Instagram

Con un emoji define el hito del compatriota 👇 Así fue la victoria de Jhonatan Narváez tras la durísima etapa 12 del Giro de Italia. ¡OTRO DÍA HISTÓRICO! Tercer ecuatoriano en ganar una etapa; antes Carapaz y Caicedo. Para más noticias, www.metroecuador.com.ec #girodeitalia #GiroDeItalia #Jhonatan Narváez #Ineos #Ecuador