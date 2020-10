Etapa 4 Vuelta a España: Richard Carapaz terminó en el puesto 31 pero mantiene el tercer lugar en la clasificación general

En la etapa 4 de la Vuelta a España, disputada entre Garray Numancia y Ejea de los Caballeros, de 194,7 kilómetros, Richard Carapaz se mantuvo firme dentro del pelotón y terminó en el puesto 31. El ciclista carchense mantiene su posición en las clasificaciones: se ubica tercero tanto en la general como en la de puntos (50 unidades) y sigue líder de la montaña.

At #LaVuelta20, @RichardCarapazM finishes safely in the bunch after being well-positioned by his teammates in the final. Bennett (DQT) wins the sprint. pic.twitter.com/L4paniUrO5

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) October 23, 2020