Richard Carapaz llegó tercero en la etapa 3 de la Vuelta a España

El ciclista ecuatoriano, Richard Carapaz cruzó la meta en el tercer lugar en la etapa 3 de la Vuelta a España, disputada entre Lodosa y La Laguna Negra este 22 de octubre de 2020. El carchense hizo un tiempo de 04h 27' 49″ y logró así tener su lugar en el podio de esta jornada.

El vencedor de la etapa 3 fue Dan Martin (Israel Start Up Nation) con un tiempo de 04h 27' 49″, mientras que Primoz Roglic (Jumbo-Visma) llegó segundo en 04h 27' 49″.

En los últimos 15 kilómetros, los compañeros de Carapaz del INEOS lo apoyaron para que sea el primero en atacar la subida y asegurarse que estuviese bien situado.

The Grenadiers are on the front heading into the final 15km of today's #LaVuelta20 test. The aim is to make sure @RichardCarapazM is well placed ahead of the climb. pic.twitter.com/WRvfflYBOA

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) October 22, 2020