¡Se olvidaron de las pruebas de COVID-19! Aucas recibe multa de la Liga Pro por incumplimiento de medidas de bioseguridad

La Liga Pro sancionó con una fuerte suma de dinero a Sociedad Deportiva Aucas debido a que no cumplió con los protocolos de bioseguridad como el realizar las pruebas de COVID-19.

De acuerdo a lo que consta en el Acta de Sanciones que dejó la tercera fecha de la segunda etapa en la Serie A 2020, se pudo conocer las sanciones que deberá enfrentar el equipo oriental. Aucas recibió al Técnico Universitario donde ganó 2-1 en el Gonzalo Pozo Ripalda.

Por “no realizar pruebas de COVID-19”, la Liga Pro le impuso una multa de $1.200. También otras sanciones económicas como otra multa de $1.200 porque el "club ingresó persona que no consta en listado de autorizados" y $800 por no "no cerrar localidades de acuerdo al protocolo de bioseguridad local palco vip”.

Sanción a Aucas por no hacer pruebas COVID-19 / Cortesía

