La Vuelta a España 2020: los premios económicos que podría llevarse Richard Carapaz

La Vuelta a España 2020 ha empezado y parece ser que el ecuatoriano Richard Carapaz será el principal contendor para el maillot rojo (líder de la clasificación general). Han pasado solo dos etapas y el carchense ha vestido dos colores diferentes de jersey (verde y azul con lunares azules), por lo cual de mantener esta tendencia podría adjudicarse varios premios económicos.

Aunque no existe el valor oficial de los premios para la edición 75º de La Vuelta a España, podemos establecer un aproximado con los montos económicos entregados en 2019. Vale recalcar que puede existir mínimos cambios.

❤️@rogla controló e incluso bonificó en Lekunberri y es líder #LaVuelta20 por segundo día.

🎬 ¡Disfruta del minuto de La Roja!

❤️Roglic lost no time over his rivals, even got bonus seconds to stay in the lead for a second day!

🎬 Tune in for the red jersey minute!@CarrefourES pic.twitter.com/7vEqNus0AY

