Vuelta a España 2020: por esta razón Roglic es el constante rival de Richard Carapaz

La Vuelta a España ha empezado de la mejor manera posible, con Richard Carapaz dentro del podio. El ecuatoriano demostró este martes 20 de octubre que buscará consagrarse en una de las más importantes competencias ciclísticas.

Los analistas no se equivocaron al colocar a la “locomotora carchense” como uno de los favoritos en llevarse el maillot rojo. Carapaz tendrá varias etapas de montaña para sumar puntos pero a la par tendrá que enfrentarse a un constante y ya catalogado rival, el esloveno Primoz Roglic (campeón de la Vuelta 2019)

El esloveno es catalogado como uno de los mejores ciclistas y no es para menos, viene de ser estelar en el Tour de Francia y hace un año disputó la maglia rosa contra Richard Carapaz en el Giro de Italia.

