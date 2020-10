Richard Carapaz llegó segundo en la Etapa 1 de la Vuelta a España

El ciclista ecuatoriano, Richard Carapaz, sigue regalando alegría al país. Este 20 de octubre terminó segundo en la Etapa 1 de la Vuelta a España, con un tiempo de 4h 22' 35″. El vencedor de la etapa fue Primoz Roglic (Jumbo-Visma), que ganó por alrededor de un segundo para tomar la delantera. En el tercer puesto quedó Dan Martin (Israel Start Up Nation).

Ante el logro, INEOS Grenadiers calificó el logro como "un comienzo fantástico" para la Vuelta a España.

It's a fantastic start to #LaVuelta20 with @RichardCarapazM taking second place on the opening stage in Arrate. Roglic came out on top at the line, winning by around a second to take the early lead. pic.twitter.com/sJxLNsfSwo

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) October 20, 2020