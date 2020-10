¡Lamentable! Jonathan Narváez se retira del Giro de Italia tras una fuerte caída

El ciclista ecuatoriano Jhonathan Narváez (Ineos) se retiró este domingo del Giro de Italia tras sufrir una caída en una bajada de la decimoquinta etapa junto al francés Nicolas Edet (Cofidis), según informó su equipo en una nota oficial en Twitter.

"Narváez cayó en una bajada en el Giro. Está sentado y socorrido por el equipo y el cuerpo médico. Lamentablemente, el accidente ha obligado a Narváez a abandonar el Giro de este año", se lee en la nota del Ineos.

Sadly that crash has forced @NarvaezJho to abandon this year's #Giro.

He took a painful hit so he will be taken for checks. We'll have an update on the stage 12 winner in our race report.

