La mitad de jugadores de Independiente del Valle están con COVID-19, dice su entrenador

El entrenador del club ecuatoriano Independiente del Valle, Miguel Ángel Ramírez, dijo que la mitad de jugadores están con COVID-19.

“Tenemos un plantel de 24 profesionales y hoy, dentro de los profesionales, teníamos 11, ¡11 profesionales! La culpa no es de los dirigentes, la culpa no es de nadie. Hay una situación que es el coronavirus, que la LigaPro y la Libertadores quieren seguir jugando a cualquier precio”, mencionó tras el partido de IDV vs. Mushuc Runa donde los del Valle perdieron 3-2.

De los 24 jugadores, 13 están contagiados por lo cual Ramírez solo tuvo once futbolistas del primer equipo y lo completó con jugadores de la Sub 18.

"Tenemos la mitad de los jugadores infectados por coronavirus. No sé qué precio tenemos que pagar por continuar con la competición. En Serie A y Libertadores no puedes jugar con juveniles”, dijo el DT.

La crítica situación del equipo de Sangolquí ya tiene un mes que solo cuenta con la mitad del plantel, ya sea por “lesiones o contagios”.

El primer caso de COVID-19 en el equipo fue el 24 de septiembre, cinco día después ya habían seis positivos.

Este 17 de octubre, IDV recibirá a Liga de Quito a las 17:00 en el estadio Atahualpa.





