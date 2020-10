Estado de salud de Mike Tyson preocupa tras balbucear y casi quedarse dormido durante una entrevista

El estado de salud del excampeón mundial, Mike Tyson, ha comenzado a preocupar a los seguidores del deportista. “Iron Mike”, durante una entrevista en el programa ‘Good Morning Britain’, comenzó a verse fatigado, no pronunciaba claramente las palabras y casi se queda dormido durante el programa.

En la entrevista se puede apreciar como el boxeador intenta mantenerse concentrado para responder las preguntas de los presentadores. Debido a su actitud rara, muchos especularon si había consumido alcohol o alguna sustancia estupefaciente.

Tal fue el impacto de las imágenes, que el mismo peleador estadounidense salió a realizar las respectivas aclaraciones. Tyson argumentó que debido a sus entrenamientos, despierta muy temprano y una vez que comienza a dormirse no hay "poder humano" para despertarlo.

“Amigos Piers Morgan, Susanna Reid y Gran Bretaña. Intenté mantenerme despierto hasta tarde para la entrevista, pero me quedé dormido, y como un león soy difícil de despertar una vez que me duermo”, ha asegurado.

“Estoy entrenando duro y yéndome a dormir temprano. No tenía monitor así que no podía verlos a ustedes, y me olvidé de ver a la cámara”, tuiteó.