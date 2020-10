Alexander Domínguez: "Me motivo más saber que juego ante el mejor del mundo (Messi)"

El golero Alexander Domínguez fue designado por el DT, Gustavo Alfaro, ser el capitán de la 'Tri' para el encuentro con Argentina esta noche (19:30). El guardameta de 33 años se siente 'preparado' de enfrentar al mejor del mundo (Messi).

"¿Presión? No. Me motivo más al saber que voy a estar con el mejor del mundo. Será algo lindo e histórico en mi vida. Estoy tranquilo. Esperemos estar bien", dijo Domínguez en una rueda de prensa difundida por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Este jueves, el nuevo DT debuta ante su país y en su excasa, ya que el argentino Alfaro también fue entrenador de Boca Juniors en el 2019.

"En poco tiempo el entrenador nos ha transmitido algunos conceptos y algunas cosas en las cuales tenemos que ser inteligentes y acatarlas lo más rápido posible. Lamentablemente no ha tenido mucho tiempo con el grupo completo, tenemos que ser muy inteligentes, tratar de meternos lo más rápido posible, porque mañana tenemos el compromiso", dijo 'Dida' sobre el técnico.

En su análisis del partido, 'Dida' agregó que deben estar "muy concentrados" y "muy pendientes", porque este tipo de partidos "se ganan por milímetros". "Del minuto 1 al 95 (con descuentos) tenemos que estar en todos los detalles", indicó.

Domínguez señaló que hasta la tarde de este miércoles nunca pudieron entrenar con la plantilla completa. El portero de Vélez Sarsfield es consciente de que no ha sumado minutos con su equipo. "Soy consciente de que no he venido jugando en este año por la pandemia. Gracias a Dios, nunca he parado y he venido trabajando muy bien. Me he preparado para jugar esta clase de partidos".

Domínguez, de 33 años, estuvo en el Mundial de Brasil y en las últimas cuatro ediciones de la Copa América.

El golero tricolor Alexander Domínguez, respondió a varias inquietudes de los Medios de Comunicación, este miércoles, desde Argentina 🎙🇪🇨 🎬Más, en 👉🏽https://t.co/UkNmRAs3No #TodosentrenamosaLaTri pic.twitter.com/FJIwLQo1ws — La Tri (@LaTri) October 7, 2020

