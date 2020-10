La última vez que Messi y Cristiano Ronaldo se enfrentaron

Este 1 de octubre se sortearon los grupos para la Champions League 2021 dejando un sabor dulce en la boca debido a que después de mucho, Lionel Messi con el FC Barcelona se enfrentará a Cristiano Ronaldo con la Juventus, ya que ambos equipos están en el Grupo G.

Esta es la primera vez que los astros del fútbol coinciden en una fase de grupos de la Champions League por lo que será emocionante volver a verlos juntos.

The official result of the #UCLdraw! 🤩

Most exciting group stage match? 🤔 pic.twitter.com/d7ynuEjPq3

— #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020