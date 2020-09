¿Se puede suspender la Liga Pro ante la aparición de contagios de COVID-19?

El ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, en una entrevista en 'Contacto Directo', se refirió a distintos temas como los casos positivos de COVID-19 en Independiente del Valle debido al partido que tuvo por la Copa Libertadores contra el club brasileño, Flamengo. ¿Podría peligrar la Liga Pro?

Ante eso, Zevallos fue enfático: "No, no se debe suspender la Liga Pro. Los jugadores de Flamengo cuando llegaron al país, llegaron con un PCR negativo, por lo que debemos creer que los jugadores del Flamengo llegaron el respectivo negativo adecuadamente realizados, sin embargo el PCR no se manifiesta de manera inmediata, al menos se demoran 5 días en que se manifiesten, por lo que fueron con falsos negativos, es decir que tenían la enfermedad, pero fueron con falsos negativos, inmediatamente luego del partido contra IDV, actuamos y volvimos a realizar pruebas a testear a todos los jugadores, y así hicimos con el partido en Guayaquil".

El Flamengo arribó a Ecuador el pasado 16 de septiembre y estuvo en Quito para enfrentar a Independiente del Valle y en Guayaquil para jugar ante Barcelona SC. El conjunto carioca había ingresado al país con pruebas PCR negativas, aunque el propio ministro reconoce que fueron "falsos negativos".

El equipo brasileño tiene 27 casos confirmados, entre jugadores, cuerpo técnico y directivos. Mientras que Independiente del Valle confirmó la tarde de ayer cinco contagiados en su plantel, con sospecha de haber sido contagiados durante la semana pasada.

Por su parte, Barcelona SC no ha reportado casos de coronavirus pero se mantiene en constantes pruebas para descartar.

