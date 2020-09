“Tuvo el coraje de desafiarme”: el mensaje de Zlatan Ibrahimovic al dar positivo a COVID-19

AC Milan hizo oficial la desafortunada noticia que el atacante sueco, Zlatan Ibrahimovic, tiene coronavirus. El resultado dio positivo tras realizarse un hisopado en las instalaciones del club.

Ibrahimovic publicó un tuit al “estilo Zlatan” tras dar positivo a COVID-19. “Ayer di negativo a Covid y hoy positivo. Sin síntomas en absoluto. Covid tuvo el coraje de desafiarme. Mala idea”

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea

