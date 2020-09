Liga Pro decide jugar con normalidad la Fecha 14 tras casos de COVID-19 de Flamengo

La Liga Profesional de Fútbol (Liga Pro) en sesión extraordinaria con el Comité Ejecutivo, quien se reunió de urgencia, resolvió que la Fecha 14 de la Serie A se juegue completa y con total normalidad, tal como estaba agendada para este fin de semana.

En la sesión de este jueves se trató únicamente la posibilidad de suspender los partidos de Técnico Universitario vs Liga Deportiva Universitaria, Independiente del Valle vs. Barcelona y Delfín vs. Universidad Católica.

Esto, debido a que en la Copa Libertadores, Flamengo, quien enfrentó a Independiente del Valle y Barcelona SC, registró una gran cantidad de casos positivos de coronavirus en sus jugadores, incluyendo su técnico. Esto puso en exposición a los jugadores del conjunto canario, quienes, se encuentran aislados.

Seis de los ocho integrantes del Comité Ejecutivo votaron para que la fecha se mantenga y no exista suspensión. Se esperan los resultados de las pruebas PCR para Covid-19 de Independiente del Valle y de Barcelona.

Los 'toreros' están concentrados desde el martes pasado, después de quedar eliminados de la Copa Libertadores, tras perder 2-1 ante el Mengao.

En la cuenta de Twitter, el presidente de la Liga Pro, mostró su malestar sobre el juego de la Copa Libertadores, porque agregó que se puso en riesgo la continuidad del campeonato nacional en riesgo.

