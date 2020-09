Independiente del Valle confirma un caso de COVID-19 después de una semana de enfrentar a Flamengo

Hace pocos minutos, el departamento médico de Independiente del Valle emitió un comunicado informando que se ha confirmado un caso de COVID-19 en su plantel, después de una semana de enfrentar por la Copa Libertadores a Flamengo de Brasil.

La novedad llega después de conocer que el 'Mengao' tiene hasta esta tarde 27 casos positivos de coronavirus y algunos jugaron de titular ante Barcelona por el torneo internacional.

Independiente del Valle informó que el caso positivo se trata de un jugador. El resto del plantel en cuanto a cuerpo técnico y resto del plantel sus resultados fueron negativos.

Estas pruebas fueron tomadas el día 23 de septiembre (ayer) y se espera que el 25 de septiembre se realicen pruebas rápidas de anticuerpos establecidos de la Liga Pro y antígeno. El 26 de septiembre se volverán repetir las pruebas de laboratorio (PCR y anticuerpos).

Se espera también los resultados de los jugadores y cuerpo técnico de Barcelona SC, quien jugó asimismo ante el Flamengo. Los 'toreros' se encuentran aislados.

Por otro lado, también se confirmó que la Fecha 14 se jugará con normalidad y será completa. Después de una sesión con carácter urgente, el Directorio de la Liga Pro decidió que no se posterguen los partidos de Técnico Universitario vs Liga Deportiva Universitaria, Independiente del Valle vs. Barcelona y Delfín vs. Universidad Católica.

Seis de los ocho integrantes del Comité Ejecutivo votaron para que la fecha se mantenga y no exista suspensión.

