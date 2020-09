Otro problema para el Flamengo: Avión que traía a jugadores de reemplazo fue desviado por falta de permisos

La versión digital del diario Lance señaló este 22 de septiembre que el avión que trasladaba a los juveniles de Flamengo hacia Guayaquil no recibió autorización para sobrevolar el espacio aéreo peruano y tuvo que volver a Manaos.

Los juveniles João Lucas, Natan, Guilherme Bala y Rodrigo Muniz habían sido citados de emergencia por el DT Domènec Torrent para el suspendido encuentro contra el Barcelona SC. Este partido ha sido suspendido por el COE cantonal de Guayaquil, debido a que varios jugadores del Flamengo han dado positivo a la Covid-19.

En su cuenta de Twitter, el periodista Venê Casagrande señala que la nave espera nueva autorización para venir a Guayaquil.

Avião com jogadores do Flamengo não tem autorização para adentrar o espaço aéreo do Peru, precisou retornar a Manaus e aguarda nova autorização para seguir para Guayaquil https://t.co/PruCAChaF8 via @jornalodia pic.twitter.com/i6FUFWhZAz

— Venê Casagrande (@venecasagrande) September 22, 2020