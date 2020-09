Tour de Francia: Richard Carapaz pierde el título de Rey de la Montaña

Richard Carapaz cerró su participación en la etapa 20 del Tour de Francia con la posibilidad de quedarse con el maillot de puntos rojos y el título de Rey de la Montaña, pero fue arrebatado por el joven esloveno Tadej Pogačar, que se coronó hoy como nuevo líder de la clasificación general, del premio de los jóvenes y líder de la montaña.

“Puntitos rojos quiero yo”, publicó horas antes el ecuatoriano, quien defendía el maillot y buscaba quedarse con el título del Rey de la Montaña. La 'locomotora' terminó en la posición 72 de la contrareloj, de la etapa 20, con un tiempo de 1h 03''48''. En la cronoescalada marcó 17'22''.

He battled all the way to the line, but @RichardCarapazM has narrowly missed out on winning the King of the Mountains classification. Chapeau Tadej Pogacar on a remarkable victory! 👏 #TDF2020 pic.twitter.com/8jXoryS9y8

