Pese al resultado, Richard Carapaz usará el maillot de lunares en la etapa final del Tour de Francia ¿por qué?

El ciclista esloveno de 21 años, Tadej Pogacar se consagró como el mejor ciclista del Tour de Francia 2020 y se adueño de dos camisetas. Le quitó el maillot de lunares a Richard Caraapaz y el maillot amarillo a Primoz Roglic. Sin embargo, mañana en la última etapa, la 21, 'Richie' seguirá luciendo la camiseta de los puntos rojos, ¿por qué?

El carchense quedó séptimo en el ascenso y Pogacar se llevó los 10 puntos que entregaba el puerto, es por eso que el esloveno se adueñó de dos camisetas en una misma etapa. De todas formas, pese al resultado la 'Locomotora' saldrá a la Etapa 21 con el maillot de lunares porque Pogacar usará el maillot amarillo de líder. Por ocupar la segunda posición de la tabla, el ecuatoriano portará esta camiseta, aunque el esloveno es el que se subirá al podio a recibir el premio como Rey de la Montaña.

An incredible TT saw 🇸🇮 @tamaupogi power his way into the Yellow Jersey 💛

🎬 Relive the emotion of that final kilometre!

Un mano à mano exceptionnel dans la Planche des Belles Filles ! Victoire de 🇸🇮 @TamauPogi qui s'empare du Maillot Jaune !#TDF2020 pic.twitter.com/mrYuM2b9aW

