¿De qué se trata el premio que ganó Richard Carapaz tras llegar segundo en la etapa 16 del Tour de Francia?

El ecuatoriano Richard Carapaz del equipo Ineos llegó en segundo lugar de la etapa 16 del Tour de Francia. 'La locomotora del Carchi' se llevó el premio al corredor más combativo, pero no logró ganar a Lennard Kemna.

El ganador del Giro 2019 es el primer clasificado del Ineos, en el puesto 14 a 17.23 minutos del líder, el esloveno Primoz Roglic.

El premio a la combatividad de la jornada se trata de reconocer a los competidores del ciclismo más combativos en las etapas.

El ecuatoriano no recibe el buzo de ciclista porque es solo para el ganador.

Pero en la etapa de mañana, el carchense tendrá un dorsal en blanco sobre fondo rojo para distinguirlo de los demás que usan dorsal negro sobre fondo blanco.

🇪🇨 @RichardCarapazM attacks! 🇫🇷 @alafpolak1 follows along with the rest but he can't follow and is dropped with 🇨🇭 @reichenbach_seb!

Attaque de 🇪🇨 @RichardCarapazM. 🇩🇪 @lennardkaemna et 🇨🇭 @reichenbach_seb le suivent. 🇫🇷 @alafpolak1 et 🇫🇷 @QuentinPacher distancés !#TDF2020 pic.twitter.com/lFuR64HYNe

— Tour de France™ (@LeTour) September 15, 2020