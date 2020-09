Richard Carapaz sufrió una caída durante la etapa 15 del Tour de Francia

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz sufrió este 13 de septiembre una caída en el pelotón durante la etapa 15 del Tour de Francia, que ganó el esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates).

El mal momento para el carchense ocurrió a los 50 kilómetros de iniciada la carrera. Sin embargo, 'Richie' logró levantarse, cambiar de bicicleta y continuar la jornada.

"Richard Carapaz tiene una pequeña caída en el pelotón, pero después de un cambio de bicicleta es capaz de continuar y volver al pelotón", reseñó el Team Ineos en Twitter.

.@RichardCarapazM has a small crash in the peloton, but following a bike change is able to continue and pace himself back to the bunch #TDF2020 pic.twitter.com/EEJ0KDSrzA

