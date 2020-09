"Bajé 7 kilos": Foto que muestra cómo el COVID-19 afectó a Hernán Pellerano

El exjugador de LDU, Hernán Pellerano, contó su experiencia tras contagiarse de COVID-19 y envió un mensaje a sus seguidores.

En una entrevista con el periodista Juan Herbella dio detalles. Por el momento ya está recuperado y entrenando.

"Los jugadores de fútbol pensamos que no nos va a llegar, no es así. No paraba de toser, no me podía ni acostar. Me compré un tubo de oxígeno y cada 2 a 3 horas lo usaba", confesó.

El futbolista explicó que el primer síntoma fue un intenso dolor de espalda, luego fiebre y la sensación en el cuerpo por gripe. Decidió hacerse por su cuenta una prueba PCR y salió positivo.

El virus en el jugador se complicó. Empezó a sentirse bien, pero lo dio una fuerte neumonía “Era una cuestión que no podía respirar. Todo el día tosiendo. No podía ni comer. Bajé siete kilos porque no podía meterme alimento a la boca. A la noche la pasaba muy pero muy mal. Dormía sentado.Y llegó un momento que tuvimos que comprar un tubo de oxígeno”.

"Entre los tantos estudios que me hizo el club, me sale que producto del Covid-19 me quedó una arritmia. El corazón me latía muy fuerte. Las pulsaciones de 47 se iban a 150, y luego regresaban a la normalidad por más que yo no sentía nada".

Pellerano quiere enviar un mensaje a la gente para se sigan cuidando y no bajar la guardia. "Es un virus muy poderoso, estuve encerrado en casa e igual me llegó".

"El Dr me recomendó una mini operación como para resetear la máquina, limpiar el corazón si hacia falta. Hoy, ya estoy entrenando, pero cada tanto me debo hacer los chequeos" acotó.