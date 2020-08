Se filtra el mensaje que envío Messi a la directiva del FC Barcelona

La polémica de la posible salida de la estrella e ícono del FC Barcelona, Lionel Messi, sigue creciendo. En esta ocasión el burofax enviado por el jugador a la directiva del club culé se filtró.

La cadena de deportes ESPN fue la encargada de publicar una imagen del documento que Messi envió al club. Este burofax es un servicio que se utiliza en España para el envío urgente de documentos que requieran de una entrega indiscutible.

“Solicito que se proceda a resolver el contrato de prestación laboral que ocupo actualmente en su distinguido club, amparándose en la cláusula numero 24 que se me permite disponer de esta facultad”, señala el burofax.

“Agradezco todas las oportunidades de crecimiento personal y profesional que se me brindaron durante el tiempo laborado. Aprendizajes que me permitieron consolidar mi perfil técnico y humano; por motivos personales me (fragmento tapado) esta difícil decisión que espero sea tomada de la mejor manera por la dirección de este club”, cierra la carta que fue enviado al presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, y a la junta directiva.

La cláusula que puede aplicar Messi es la misma que tuvo Iniesta antes de marcharse a Japón. En esta se estipula que el jugador debe tomar una decisión de deslindarse del club antes del 10 de junio o el equipo que quiera llevarse deberá pagar la cifra de 700 millones de euros (825 millones de dólares)

Burofax de Lionel Messi / Internet

¿Qué puede justificar el jugador?

Por el lado del futbolista, sostienen que esta temporada fue diferente a todas debido a la pandemia del coronavirus. La crisis sanitaria en Europa obligó a detener la actividad y hubo que extender el calendario para retomarla, lo que para ellos es motivo suficiente.

Medios españoles indican que en las próximas horas se podría tener la decisión final del presidente del club, Josep María Bartomeu.

Te puede interesar