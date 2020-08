¿Messi se despide del Barcelona?: los motivos de la salida del argentino

Un total de 731 encuentros oficiales en un total de 16 temporadas. Convirtió 634 tantos y brindo 310 asistencias, los datos sobre el paso de Lionel Messi en el FC. Barcelona es propio de toda una vida, pero esta historia estaría por llegar a su fin.

El jugador argentino y considerado uno de los mejores en el “rey de los deportes” (fútbol) estaría a un pasito de salir del club culé, pero existen varios motivos que provocaron su necesidad de decir adiós.

La “pulga” tiene una cláusula de 700 millones de euros, pero un ítem dentro de la misma lo llevaría a marcharse gratis aunque la directiva del equipo catalán ha manifestado que esto no podrá realizarse.

A continuación, te contamos los motivos que llevaron a Messi a querer salir del equipo de sus amores.

Salida de ‘Lucho’ Suárez

Dentro y fuera de la cancha la relación del uruguayo Luis Suárez y Messi no se ha negado. El anunció que Suárez no seguirá en el club parece ser uno de los motivos para que Messi no quiera seguir.

Falta de jerarquía en la plantilla

Barcelona ha comenzado a sufrir una de sus caídas más grandes, desde el 2015 no gana la Champions League y esta temporada no logró alcanzar ningún título, solo derrotas y goleadas históricas.

La cepa de competidor nato llevaría a Messi a buscar nuevos desafíos y lograr alcanzar nuevamente la gloria con un club fuera de España.

Los últimos resultados del Barca

Contundentes eliminaciones en las pasadas ediciones de la Champions League venían presagiando la salida de sus mejores referentes. Una imagen publicada tras la derrota contra el Bayern también fue signo que la gota que derramó el vaso fue tal goleada.

Las últimas eliminaciones en la Liga de Campeones fueron ante Atlético Madrid (cuartos de final en 2016), Juventus (cuartos de final en 2017), Roma (cuartos de final en 2018 después de haber ganado 4-1 la ida), Liverpool (semifinales de 2019 después de haber ganado 3-0 la ida) y la catastrófica derrota en las semis ante Bayern Múnich con el 8-2 en contra.

Llegada de Ronald Koeman

El holandés, quien permitió alcanzar la primer orejona para el FC Barcelona, es el nuevo director técnico. Desde la salida de Ernesto Valverde, Messi se veía con pocas ganas de ser dirigido por otro estratega.

Con Koeman se reunió personalmente y en la primera reunión le advirtió que se veía más afuera que adentro de la institución. El nuevo DT, por su parte, ha mencionado que no será flexible con cualesquier situación o nombre.

Relación con la directiva

Desde hace rato Messi no comparte las decisiones que toma la cúpula directiva del Barcelona. La venta de Neymar y la incapacidad para repatriarlo, la falta a la verdad por la contratación de Antoine Griezmann las palabras del ex director deportivo Éric Abidal y las críticas de algunos dirigentes durante la pandemia por las demoras de los jugadores con la reducción de sus sueldos han hecho estallar la decisión de Messi.

