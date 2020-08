Jaime Iván Kaviedes fue suspendido por un mes tras su expulsión con el Aviced

El exseleccionado nacional de 42 años, Jaime Iván Kaviedes, fue expulsado de la banca de suplentes cuando todavía ni debutaba con su equipo, Aviced, de la Segunda Categoría. Este lunes se conoció que será suspendido por un mes.

La Asociación de Fútbol Profesional de Azuay (AFA) envió el informe de la fecha donde consta la suspensión de un mes al delantero por empujar al cuarto árbitro en la segunda fecha, en el partido entre Aviced y El Cuartel.

El partido terminó 1-1 pero cuando se marcó el gol para El Cuartel, el jugador que marcó la primera para su equipo, reaccionó festejando en el banco de suplentes del equipo rival. Kaviedes reaccionó ante esto y hubo un cruce de empujones entre los jugadores y la terna arbitral. Cuando se reanudó el cotejo, el juez decidió expulsarlo con tarjeta roja directa.

En una entrevista para Fútbol Ecuador, el 'Nine' habló sobre el momento de su expulsión y mencionó que el jugador Dávila en su festejo de gol, empujó a su entrenador Luis Leguizamón y por eso saltó a defenderlo. “Celebran el gol, van hacia la banca de nosotros y lo tiran de cabeza a una persona de 76 años, que es nuestro DT (Luis Leguizamón). Salí a reclamar, lógico. Es una persona que no puede defenderse, cómo lo vas a tirar de cabeza a un DT de 76 años, a un señor", dijo en la entrevista el delantero.

“El (cuarto) árbitro me increpó a mí, me puso el brazo. Yo no pensé nunca que era él, yo solo reaccione, no le pegue ni nada. Si él me pone el brazo, yo cojo y le empujo porque pensé que se me iba a venir encima o algo, nunca pensé que era el árbitro en ese momento”, enfatizó.

Jaime Iván Kaviedes fue presentado como el fichaje de la historia en el plantel Aviced de la provincia del Azuay. El jugador se dedicaba a jugar en las barriales de Cuenca y Paute, pero ahora en lo profesional busca subir a la Serie B del 2021 con el equipo cuencano.

