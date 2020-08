Final de la Champions: Memes de Maluma y Neymar inundan las redes

Neymar tuvo que tomarse el trago más amargo, luego de perder la final de la Champions League 1-0 ante Bayern Múnich. El carioca no se contuvo las lágrimas ya que no pudo marcar ni un gol y la única que tuvo Neuer la frustró. Luego del cotejo, las redes explotaron con memes hacia el delantero y teniendo como centro la polémica con Maluma.

Como fue de conocimiento público, Neymar y Maluma tuvieron una polémica por la expareja del colombiano, Natalia Barulich, quien ahora es la pareja de Neymar. El colombiano y Barulich terminaron su relación en octubre de 2019, tras dos años. En ese momento, la prensa brasileña aseguraba que la modelo le había sido infiel y que había tenido un amorío con el futbolista del PSG.

La polémica con el carioca se dio porque al festejar su pase a la final de la Champions, él y sus compañeros cantaron la canción "Hawai" que supuestamente Maluma le había dedicado a Natalia.

A continuación los mejores memes:

“Your tears are delicious”

–

Maluma a Neymar pic.twitter.com/LxFYUyUq15 — Miguel Schneider (@miguelocurasss) August 23, 2020

BAYERN CAMPEAAAAAAAAAN!♦️ Chasm Neymar y QUE VIVA MALUMA! 🎉 pic.twitter.com/gSL6zw7Hdl — 𝓢𝓪𝓻𝓲𝓽𝓪 💫 (@pollysarita) August 23, 2020

Maluma con su nueva camiseta hecha con las lagrimas de Neymar pic.twitter.com/DCjTvOKvPm — Javi (@JaviNaoki) August 23, 2020

Maluma viendo como Neymar no apareció en el partido xd

El que rie al último rie mejor😂#PSGBayern pic.twitter.com/qNP9SpvAP1 — choffi🐣 (@choffi21) August 23, 2020

Cómo quedó Neymar, después de burlarse de Maluma: pic.twitter.com/gYa86Jyu7O — WAV🍬 (@WendyAdame2) August 23, 2020

Maluma viendo que su álbum es un éxito y Neymar perdió la final pic.twitter.com/H18ibl3UKr — Anonimo (@miltonsah) August 23, 2020

Neymar después de haberse burlado de Maluma pic.twitter.com/sTnZgfbqtl — I S A B E L 🍀 (@againi011) August 23, 2020

Maluma llegando al vestuario del Bayern. pic.twitter.com/wZaI2usqyw — ¡Frank! (@LetsGoFrank) August 23, 2020

Maluma a Neymar “Hawái de vacaciones? Mis felicitaciones” pic.twitter.com/UzA0DWUsqO — Sebastián Guerra (@Seba7Guerra) August 23, 2020

Repite conmigo… no debo quitarle la novia a maluma.. pic.twitter.com/EsqWeGCiBS — happy scribble 🙂 (@d21ale) August 23, 2020

Maluma aclaró la situación hace unos días. "Yo terminé mi última relación tranquilo y feliz, cada quien fue a hacer lo que tenía que hacer, yo también hice mi vida y quise hacer esta canción porque muchos nos sentimos identificados, eso no es porque me pasó a mí, si me hubiera pasado se los hubiera dicho sin problema, así que no inventen cosas que yo estoy bien y tranquilo", dijo.

"Yo no tengo problemas en que estén juntos. Cada quien puede hacer con su vida lo que le da la gana", aseguró en referencia a los rumores.

De hecho, le mandó las "gracias" al argentino Ángel de María -"a quien quiero mucho", dijo- por haber puesto su canción "Hawái" en los vestidores del PSG y le mandó mucha "suerte" en la final contra el Bayern Munich, que se disputa este domingo.

"Realmente no sé si ellos están juntos, igual no me importa, porque cada quien hace su vida y hace lo que se le da la gana. Y si ellos son novios me pone muy bien, cada quien necesita un amor en su vida", añadió Maluma.

“Pusieron la canción y se la disfrutaron y ver a ese combo de cracks cantando mis canciones, representa mucho para mí”, destacó el artista colombiano.

