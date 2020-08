Sean O' Malley sobre 'Chito' Vera: "Perdí con alguien que no es tan bueno"

El estadounidense Sean O' Malley pese a que perdió su invicto como profesional a manos del ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera, se niega a darle crédito al manabita en el UFC 252.

Ambos en Peso Gallo tuvieron el choque co-estelar del UFC 252, y aunque O’Malley tomó control durante los primeros pasajes de la pelea, ‘Chito’ capitalizó una lesión que el surgido del Contender Series sufrió en su tobillo para finalizar en el primer asalto por TKO.

"Literalmente lo único que me molesta es que perdí de una forma en la que sentí que no perdí, y perdí contra un sujeto que yo siento que no es tan bueno", dijo el peleador de 25 años en el podcast que conduce junto a su head coach y amigo, Tim Welch, The Timbo and Sugar Show (vía MMA Junkie).

"Recuerdo arrastrar mi pie contra la jaula e incluso en esa situación nunca me sentí en peligro. Estaba como, ‘Ok, no puedo moverme mucho, pero no siento que él (Vera) es una amenaza. Estaba esperando que vaya por un derribo para sorprenderlo con una guillotina. No creo que él me haya dado un solo golpe cuando estaba parado, incluso cuando tenía el pie lastimado", dijo el peleador.

Chito Vera / Getty Images

O’Malley ya fuera del ranking luego de haber ingresado por su KO sobre Eddie Wineland en el UFC 250, todavía cree que tiene el material para ser el campeón mundial, algo que cree que 'chito' Vera, a quien calificó que "Journeyman", no podrá alcanzar.

"Veamos su carrera en cinco años y luego veamos la mía. Yo voy a ser un maldito campeón mundial, él va a ser un maldito journeyman. Ese es su estilo. Él gana algunas y pierde otras. Es lento, pero es duro, por lo que va a finalizar a algunas personas luego de que lo venzan por algún tiempo. Me gana por suerte y celebra y salta como si hubiera ganado la maldita lotería", dijo sobre el ecuatoriano.

Y sobre esa publicación suya en Instagram dijo que "eso fue una maldita broma". "Así que para los que están comentando estupideces, nadie me ha dado una lección de humildad", finalizó.

