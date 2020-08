Team Ineos elige a Richard Carapaz como uno de los líderes para el Tour de Francia 2020

El colombiano Egan Bernal, defensor del título, y el ecuatoriano Richard Carapaz, ganador del Giro 2019, son los elegidos por el Ineos para liderar el Tour de Francia, mientras que el galés Geraint Thomas correrá el Giro y Chris Froome, cuádruple ganador en París, la Vuelta a España. Será la primera vez que el carchense corra el Tour de Francia.

En la reestructuración de planes, la escuadra británica ha decidido el debut de Carapaz en el Tour, cuando en principio era fijo para el Giro, mientras que Thomas correrá la carrera rosa y Chris Froome no optara a su quinto título en la Grande Boucle y centrará sus objetivos en la Vuelta.

"El equipo está listo. Nos vemos en la línea de salida en Niza como Granaderos de Ineos", fue como Ineos publicó la alineación mediante su cuenta de Twitter y en su sitio web.

Our #TDF2020 team is set. We'll see you on the start line in Nice as the INEOS Grenadiers. pic.twitter.com/Pk33M6WTGf

— Team INEOS (@TeamINEOS) August 19, 2020