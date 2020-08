Richard Carapaz participará en el Tour de Francia, ¿qué pasará con el Giro de Italia?

El Team INEOS sorprendió al anunciar a los miembros de su equipo que participarán en el Tour de Francia 2020. Egan Bernal (colombiano), defensor del título, y el compatriota Richard Carapaz (ganador del Giro de Italia 2019) liderarán este equipo.

Al parecer los planes del equipo británico cambiaron, lo que en un principio sería dividir a los latinoamericanos (Bernal y Carapaz) para triunfar en dos de las tres grandes vueltas del ciclismo ha quedado sin efecto. La reestructuración plantea el debut de la “Locomotora Carchense” en el Grande Boucle.

Geraint Thomas, hasta el momento con información de ESPN, es el escogido para liderar y buscará ganar por INEOS el Giro. Mientras que el histórico y considerado uno de los mejores referentes de este deporte, Chris Froome, se centrará en la Vuelta a España.

Our #TDF2020 team is set. We'll see you on the start line in Nice as the INEOS Grenadiers. pic.twitter.com/Pk33M6WTGf

— Team INEOS (@TeamINEOS) August 19, 2020