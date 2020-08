¿Quién será el próximo rival de 'Chito' Vera?

View this post on Instagram

‪“Faltan un par de victorias para luchar por el título. Yo creo que Jimmie Rivera es el próximo en la fila. ‬ ‪Me gustaría pelear con Frankie Edgar también, pero por lo que he escuchado la pelea que se dará es con Jimmie Rivera” ‬ @chitoveraufc ‬🇪🇨🔥 en @radiohuancavilca