Emelec vs Mushuc Runa: EN VIVO, alineaciones, fecha 6 Liga Pro, canal de transmisión

Emelec no ha comenzado bien el campeonato nacional ni tampoco la reanudación, así lo testifican sus números, su posición en la tabla y los resultados. No hay buen desempeño individual y también hay mal colectivo. Hoy ante Mushuc Runa intentará conseguir tres puntos para seguir sumando y no quedarse tan lejos del puntero Liga de Quito.

Las cifras son negativas: tiene, en cinco jornadas, tres derrotas, un empate y una sola victoria. Su puesto en la tabla es de la mitad para abajo: está en el casillero número trece, con 4 puntos. Su ofensiva está en el lote de las que menos tantos han anotado: 7. Y su zaga ha recibido esa misma cantidad de goles.

El partido está pactado para las 19:00 en el estadio George Capwell de Guayaquil.

Posibles alineaciones:

Emelec: Ortiz; Caicedo, Leguizamón, Vega, J.Rodríguez; Godoy, Cevallos, S.Rodríguez, Burbano, Cabezas; Ordóñez

Mushuc Runa: Brun; Carrarasco, Quilumba, Mina, Mendoza; Orzán, Mosquera, Faría, Herrera, Orlando, Julio Angulo.

Árbitro: Mario Romero Córdova

Canal de transmisión:

GOLTV

