Champions League: Neymar y demás jugadores del PSG bailaron “la tusa” por su pase a la final

El martes 18 de agosto se transformó en un día histórico para los jugadores del París Saint Germain. El club francés logró pasar a su primera final de la Champions League tras vencer por 3-0 a su similar alemán, Leipzig. Los jugadores festejaron bailando una versión del tema “la tusa”.

El tema, que es un versión de El Dipy, se ha convertido en un clásico para los jugadores del club al momento de celebrar una victoria. El astro brasileño, Neymar, y jugador del partido en la remontada en octavos de final contra el Atalanta fue el encargado de llevar el parlante.

Al parecer la euforia se mantenía desde la salida del estadio. Pero al llegar a la puerta del hotel y escuchar el tema musical lo jugadores desbordaron de alegría y comenzaron a saltar sin control.

El cantante y “dueño” de esta versión felicitó al club y a los jugadores por celebrar al ritmo de su tema. “Gracias otra vez al Paris Saint Germain, gracias Paredes, Neymar, ‘fideo’ Di Maria, Mbappé y a todos los jugadores!!! Felicidades!!!”.

"Hoy me voy de ruta, no me importa lo que digan hoy me voy a una Par-Tusa", cantaron mientras siguen soñando con ganar la Orejona por primera vez en la historia del club parisino.

PSG esperará a su último contrincante y así alcanzar este título que lo catapultaría como el mejor de Europa. Bayern de Munich y Lyon jugarán este miércoles 19 de agosto la otra semifinal, los teutones y franceses disputarán un partido electrizante. La final de la UCL será este domingo 23 de agosto a las 14:00 (hora local).

Mira aquí el video