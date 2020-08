Emotiva dedicatoria de la esposa de Chito Vera tras victoria del ecuatoriano: "No es suerte, es trabajo duro"

María Paulina Escobar, esposa de Chito Vera, dedicó un emotivo mensaje al ecuatoriano en sus redes tras la contundente victoria por nocaut técnico al estadounidense Sean O’Malley.

La esposa del luchador de la UFC utilizó sus redes sociales para celebrar el triunfo. "Las palabras no me alcanzarán para decirte lo orgullosa que me siento de ti. Esto no es suerte, esto es trabajo duro y soy testigo. Te amo Chito Vera, nos fuimos a celebrar", escribió Escobar en Instagram.

En una siguiente publicación compartió una fotografía en la que posa con Chito y sus tres hijos. Además, en sus historias difundió como ella y los pequeños celebraron el triunfo del ecuatoriano. También se le ve a la pareja en una celebración por la merecida victoria.



Vera ha manifestado en reiteradas ocasiones que para él, lo más importante es su familia. María Paulina ha manifestado en sus redes el apoyo para el padre de sus hijos y que ha sido testigo del esfuerzo que ha tenido el deportista para llegar a la cima.

