El Nacional vs Independiente del Valle: Los 'rayados' reinician el torneo 'con el pie derecho'

Tras cinco meses de suspensión del campeonato ecuatoriano de fútbol debido a la pandemia de COVID-19, el partido entre El Nacional vs Independiente del Valle reabrieron en la capital el torneo este sábado 15 de agosto. Los 'rayados' reiniciaron el torneo 'con el pie derecho' al ganar 4-2 ' sobre 'los militares'.

Los goles que le dieron la victoria a IDV fueron convertidos por Angelo Preciado (33'), un doblete de Luis Segovia (36' y 42') y uno de Gabriel Torres (47'). El equipo anfitrión marcó al inicio y al final del partido con tantos de Ronald de Jesús (17') y Tito Valencia a los 88' minutos.

Con esta victoria, IDV sumó 10 puntos y está de segundo en la tabla de posiciones ,detrás del Técnico Universitario que tiene 11 unidades. El Nacional, de su lado, se ubica en el puesto 11 con cinco puntos.

El partido, al igual que los otros, se disputó sin la presencia de aficionados en el estadio y bajo estrictos protocolos de bioseguridad por la persistencia de la pandemia.

Se supone que los fanáticos no deberían acercarse a los exteriores de los estadios, y tampoco se pueden agrupar en algún sitio para ver por televisión los partidos. Sin embargo, previo al encuentro hubo 'banderazo' en los exteriores del Atahualpa; la situación fue controlada según el presidente de la Liga Pro.

Este viernes se jugó la primera jornada del torneo con Deportivo Cuenca vs Guayaquil City (1-1) y Barcelona vs Orense (1-0). Falta por jugarse, como parte de la quinta jornada, Delfín vs Emelec. Este domingo se disputará Olmedo vs Liga de Quito y Universidad Católica vs Aucas.

El próximo rival de Independiente del Valle es Macará y Aucas el del Nacional, a disputarse la semana que viene.

