Delfín vs Emelec: 'Los cetáceos' vencen 'los eléctricos' en el reinicio del torneo

El partido Delfín vs Emelec quedó 2-0 a favor de los cetáceos con tantos de Carlos Garcés (06') y Jonathan González (85'). El encuentro, que se disputó este sábado en el estadio Jocay, correspondía a la quinta jornada del torneo Liga Pro 2020.

El campeonato se reanudó este viernes se reanudó con dos compromisos: Deportivo Cuenca vs Guayaquil City (1-1) y Barcelona vs Orense (1-0). Más temprano se jugó El Nacional vs Independiente del Valle y quedó 2-4. Este domingo se disputará Olmedo vs Liga de Quito y Universidad Católica vs Aucas.

De esta forma, 'los cetáceos' sumaron 6 puntos y subieron al casillero número ocho de la tabla de posiciones. Emelec, en cambio, está en el puesto 13 con cuatro unidades.

En la próxima jornada, Delfín visitará a Guayaquil City y Emelec recibirá a Mushuc Runa.

