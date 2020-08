Bayern Munich vs FC Barcelona: la lapidaría frase de Muller y su relación con Brasil

Seis años han pasado de uno de los eventos más dolorosos para el fútbol latinoamericano y específicamente para Brasil. Alemania ganó 7-1 a la Verde Amarela en el Maracaná. La derrota fue tan abismal que los asistentes lloraron tras la finalización del partido, pero un hombre fue clave en esa derrota: Thomas Muller.

Después de seis años este artillero teutón hizo de las suyas dentro y fuera de la canchas tras la derrota aplastante contra FC. Barcelona. Dos tantos marcó el delantero del Bayern de Munich, pero sus declaraciones fueron la respuesta al ego de jugadores del club culé.

El delantero alemán marcó dos goles y fue electo como MVP del partido. Y tras el partido, el atacante no se guardó nada y sorprendió a todos al explicar que este partido fue mejor que el de Brasil 1-7 contra Alemania en el Mundial 2014.

"Thanks for man of the match, but 12 or 15 players deserved it!"

"It's a big statement, but semi-final starts 0-0."

Thomas Muller is keeping his feet firmly on the ground after a record-breaking performance vs Barca 🙌

