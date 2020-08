¡OFICIAL! Los partidos que se juegan este 14 de agosto con la reanudación de la Liga Pro

El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) confirmó la reanudación de la Liga Pro 2020 para este viernes 14 de agosto, con los partidos y horarios que restan por jugarse desde la quinta fecha.

El campeonato nacional se reactivará con los encuentros a cinco meses de paralización debido a la pandemia del COVID-19. La Liga Pro se canceló el pasado 14 de marzo, ese sábado se jugaron dos encuentros: Técnico Universitario vs. Liga de Portoviejo y Mushuc Runa vs. Macará.

El secretario del COE Nacional, Rommel Salazar, confirmó esta información en su cuenta de Twitter. "COE Nacional acogió la solicitud de LigaPro con respecto a la fecha de inicio del torneo de fútbol profesional, se autorizó su inicio para el viernes 14 de agosto", publicó el funcionario.

#COENacional acogió la solicitud de @LigaProEC con respecto a la fecha de inicio del torneo de fútbol profesional, se autorizó su inicio para el viernes 14 de agosto. #TeCuidoYTeCuidas #JuntosEcuador @franciscoegas @miguelloor — ROMMEL SALAZAR (@RommelSalazar35) August 11, 2020

La larga espera terminó para los aficionados del fútbol. Hubieron muchas fechas tentativas para el retorno del balompié ecuatoriano. La primera fue el 29 de julio, per se retrasó por las decisión del COE. Luego, lo pasaron para agosto (inicios), pero se tuvo que cumplir varios requisitos y presentar un protocolo de bioseguridad para la competencia y entrenamientos. Se realizaron dos partidos simulacros: uno en Guayaquil (Barcelona SC vs Guayaquil City y Liga de Quito vs Independiente del Valle).

Así queda la quinta fecha de la Liga Pro para este 14 de agosto. Técnico Universitario, Macará, Mushuc Runa, Liga de Portoviejo descansarán

​Deportivo Cuenca vs. Guayaquil City (viernes 14 de agosto a las 17:00).

Barcelona SC vs. Orense (viernes 14 de agosto a las 19:15).

El Nacional vs. Independiente del Valle (sábado 15 de agosto- 16:00).

Delfín vs. Emelec (sábado 15 de agosto a las 18:15).

Olmedo vs. Liga de Quito (domingo 16 de agosto a las 16:00).

Universidad Católica vs. Aucas (domingo 16 de agosto a las 18:15).

Partidos Liga Pro / Twitter

