Médico de Liga de Quito da detalles de los casos positivos de COVID-19 en el plantel

Este lunes 03 de agosto del 2020 en una entrevista con Radio La Red (102.1), el médico de Liga de Quito, Richard Cabezas, dio detalles de los ocho trabajadores del plantel que dieron positivo a COVID-19.

De los ocho confirmados, dos son futbolistas. El pasado martes se realizaron 54 pruebas PCR en Pomasqui al plantel, dentro del protocolo de la Liga Pro. "Hicimos pruebas rápidas previo al amistoso contra Sociedad Deportiva Aucas. El viernes por correo 5 pm recibimos los resultados de las PCR", mencionó en la entrevista radial.

"Se procedió a comunicar a las siete personas contagiadas, el octavo soy yo. Soy asintomático hasta aquí, dos personas con malestar general y dolor muscular, otra persona perdió el sentido del gusto. Hoy se realizan pruebas PCR a quienes dieron negativo", dijo el doctor quien confirmó que es uno de los casos positivos.

Este lunes, se realizaron nuevas pruebas PCR a las otras 46 personas que dieron resultados negativo en la prueba del martes pasado. Además, se realizarán pruebas cuantitativas rápidas.

Tras conocer los ocho casos positivos en Liga de Quito se canceló el partido amistoso contra Aucas por precaución. Santiago Jácome, Gerente Deportivo del plantel, mencionó en la rueda de prensa que el partido ante Independiente del Valle sigue en pie debido a que se actuó oportunamente ante los casos positivos.

Ante eso Cabezas mencionó que las autoridades del Ministerio de Salud, que visitaron el pasado miércoles las instalaciones del estadio Rodrigo Paz recomendaron la realización de test PCR cada 10 días. "Si todos los clubes seguimos los protocolos no debe haber más riesgos de los que hubo hasta ahora", agregó el galeno.

Richard Cabezas médico @LDU_Oficial: Se genera un ambiente de miedo y negativismo, por eso no se revela la identidad de las personas contagiadas. No hay que tener vergüenza, va a seguir pasando

Pruebas rápidas es para saber si ha tenido o no contacto con el virus

— Radio La Red 102.1FM (@LaRedEcuador) August 3, 2020