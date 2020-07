Mike Tyson confiesa haber golpeado a siete prostitutas

Mike Tyson cuenta con una carrera exitosa en el mundo del boxeo; sin embargo, debajo del ring vivió etapas muy oscuras a lo largo de su vida, una de ellas fue cuando tocó fondo por la inducción de drogas, lo que provocó una serie de acontecimientos de los cuales se arrepiente, pero que de ellos aprendió.

Iron Mike confesó que en 2009 golpeó a siete prostitutas, pues en una paranoia creyó que ellas le iban a robar. "Toqué fondo porque me puse paranoico y pensé que estas mujeres estaban tratando de robarme y acosarme. Empecé a pegarles. Estaba en un lugar muy oscuro. Sin embargo, había un propósito porque no quería darles más partes de mi alma", confesó a Las Vegas Weekly.

"Ahí es donde toqué fondo. Estoy agradecido de estar aquí", añadió el ex campeón de los pesos pesados.

Asimismo, Tyson declaró que hace años su cuerpo se encuentra libre de drogas, decisión que le costó trabajo pero de la cual no se arrepiente. "No más cocaína. No más".

Mike Tyson volverá a subirse al ring 15 años después de haberse retirado, y lo hará frente a su compatriota Roy Jones Jr. el próximo 12 de septiembre en California, combate que anhelan ver todos los fanáticos del boxeo.

