El ciclista ecuatoriano y ganador del Giro de Italia 2019, Richard Carapaz, llegó en el puesto 14 en la primera etapa de la Vuelta a Burgos, 10 segundos después de Felix Grossschartner (del Team Bora – Hansgrohe). El austriaco se llevó la victoria tras imponerse en el final en Alto de Castillo.

Esta es la primera prueba del calendario internacional después de las suspensiones ocasionadas por la pandemia del coronavirus.

Los primeros 10 puestos estuvieron ocupados por ciclistas europeos, pero en el 11 entró el colombiano Esteban Cháves (Mitchelton-Scott). Ineos, en cambio, ocupó los puestos 14 y 15 con Richard Carapaz y el colombiano Iván Ramiro Sosa respectivamente.

Grobschartner, con un tiempo de 3:40:21, ha aventajado en ocho segundos a un grupo de tres unidades donde figuraban los españoles Alejandro Valverde (Movistar) y Álex Aranburu (Astana), y el portugués Joao Almeida (Deceuninck Quick Step), que entraron en la meta del Alto del Castillo detrás del primer líder de la prueba.

Un ataque largo a falta de quinientos metros fructificó para que el austríaco se hiciese con la victoria seguido de Joao Almeida (Deceuninck Quick Step) y Alejandro Valverde (Movistar), quienes no pudieron responder al demarraje.

Cuando faltaban 50 kilómetros de la meta de llegada, el compañero de Carapaz, el colombiano Sergio Luis Henao sufrió una grave caída en la que se vieron involucrados varios participantes.

El equipo británico informó en Twitter que Henao no podrá continuar con las otras cuatro etapas de la Vuelta a Burgos, al igual que el holandés Gijs Leemreize (Jumbo Visma).

