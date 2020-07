El viaje que podría anunciar el fin de Messi en el FC Barcelona

Sin duda el 2020 no ha sido el mejor año para el FC Barcelona y debido a las malas gestiones de la dirigencia, desempeño futbolístico y problemas en el camerino, una de sus máximas figuras – por no decir su mayor estrella – Lionel Messi estaría a punto de salir del club.

Varios medios internacionales, como la Cadena SER, radio RAI y el medio Tuttomercato han anunciado la salida de la “Pulga”. Ahora, el viaje del padre del rosarino a Milán aseguran que un posible traspaso a esta liga estaría cerca.

Según informó el programa El Larguero, el pasado 02 de julio, el astro argentino tiene pensado abandonar la institución cuando concluya su contrato. “Las negociaciones habían comenzado bien, pero Messi paralizó la renovación con el Barça”, informó el periodista Manu Carreño.

El Internacional de Milán sería el equipo interesado en tener al que muchos consideran el mejor jugador actualmente.

“Siempre dijo que acabaría su carrera en el Barça, pero está cansado de ver cómo se le atribuyen informaciones y filtraciones en un club que nadie sabe quién lo dirige”, continuó el periodista.

“Si yo soy un problema, quédense tranquilos que me voy. Puedo fallar un penal, puedo perder la Liga o que no me vaya bien en un partido, pero no quiero que me consideren la mano negra del Barcelona”, fue la frase que, en teoría, habría dicho el capitán del equipo a su círculo más cercano.

Según el periodista Filippo Grassia, de radio RAI, el padre de Messi ya habría adquirido un departamento en la capital de Lombardía y se mudaría en agosto.

Semanas atrás, Massimo Moratti, expresidente del Inter advirtió: “Creo que no es un sueño prohibido, en absoluto. No sé si la situación actual puede hacer que todo cambie a mejor o a peor pero, creo que existe la posibilidad de ver cosas extrañas a final de temporada”.

Muchos técnicos y analistas deportivos agregan que la influencia de Javier Zanetti, vicepresidente del Inter de Milán, sería la clave para la llegada de Messi a este club. Zanetti fue capitán de Argentina y es fiel amigo del ganador de seis balones de oro.

