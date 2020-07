¡Vuelve la Copa Libertadores! La Conmebol confirmó las fechas para la reanudación

¡Vuelve la copa más linda de todas, la Copa Libertadores! La Conmebol publicó las fechas en las que se volverán a disputar los partidos de esta temporada, luego de que se suspendiera en marzo por la pandemia. El torneo se retoma en septiembre sin público. Liga de Quito, Barcelona SC, Independiente del Valle y Delfín ya conocen sus fechas.

Los cuatro equipos ecuatorianos llegarán por lo menos con un mes de volver a la competencia. Esto, solo si se logra retomar el campeonato de la Liga Pro, el próximo 29 de julio. Los 'Rayados' del Valle se encuentra mejor posicionado en la tabla de su grupo junto con Flamengo, quienes tiene 6 puntos.

Barcelona SC que está en la misma llave, está en el último lugar pues perdió sus dos primeros partidos.

Liga de Quito, en cambio, ganó un partido y perdió el otro, por lo que está en el tercer lugar del grupo D. Delfín tiene un empate y una derrota, y pertenece al Grupo G.

Estos son los partidos de los equipos ecuatorianos:

Liga de Quito:

15 de septiembre vs. Binacional, a las 19:30.

22 de septiembre vs. Sao Paulo, a las 19:30.

29 de septiembre vs. Binacional, a las 19:30.

20 de octubre vs. River Plate, a las 19:30.

Independiente del Valle:

17 de Septiembre vs. Flamengo, a las 19:00.

22 de septiembre vs. Junior, a las 19:30.

30 de septiembre vs. Flamengo, a las 19:30.

21 de octubre vs. Barcelona, a las 19:30.

Barcelona SC:

19 de septiembre vs. Junior, a las 21:00.

22 de septiembre vs. Flamengo, a las 17:15.

30 de septiembre vs. Junior, 19:30.

21 de octubre vs. Ind. Del Valle, a las 19:30.

Delfín:

17 de septiembre vs. Defensa y Justicia, a las 17:00.

24 de septiembre vs. Santos, a las 21:00.

1 de octubre vs. Defensa y Justicia, a las 21:00.

20 de octubre vs. Olimpia, a las 17:15.

