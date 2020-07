Asesinaron al hermano de Serge Aurier, figura del Tottenham

El fútbol se ha conmocionado con la noticia. El hermano del mediocampista francés del Tottenham, Serge Aurier, fue asesinado a balazos este, así lo dieron a conocer las autoridades este lunes.

Christopher tenía 26 años y recibió dos disparos en el abdomen en la ciudad de Toulouse, Francia.

Inmediatamente, fue trasladado al hospital. Los médicos hicieron todo lo posible para salvarle la vida, pero falleció.

Hasta el momento no se sabe nada sobre los autores del crimen. Las autoridades están investigando los hechos para dar con los responsables. Según medios franceses, el hecho se presentó en las inmediaciones de una discoteca.

El Tottenham Hotspur, envió un mensaje a Aurier.

We are with you, @Serge_Aurier 💙 pic.twitter.com/jI0vHHqfy5

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 13, 2020