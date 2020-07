Video: Así fue la pelea de futbolistas de Tottenham

Giovani Lo Celso se encargó de anotar un gol que hizo que el Tottenham Hotspur derrote al Everton (1-0), en esta semana. Pero lo que sobresaltó del partido fue un encuentro marcado por una discusión entre Hugo Lloris y Heung-min Son.

Lo importante de la victoria no fueron los tres puntos que Tottenham ganó. Sino que tuvieron que ver cómo su capitán, Lloris, y uno de sus mejores jugadores, Son, se enfrascaron en una disputa al descanso.

Apenas el árbitro señaló el final de la primera parte, Lloris salió corriendo en busca de Son, para reprocharle algo. Los dos futbolistas tuvieron que ser separados por sus compañeros.

Hugo Lloris & Son clashing with each other at half-time 😳 pic.twitter.com/jjVeKy36AR

