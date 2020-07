Usain Bolt presentó a su hija con un curioso nombre

El campeón olímpico de atletismo, Usain Bolt, estrenó su paternidad y mostró unas fotos de su hija de dos meses de edad junto a su esposa, Kasi Bennett. El nombre de su primogénita es lo que llamó la atención al mundo.

La primogénita de la leyenda del atletismo se llama Olympia Lightning Bolt. Su nombre hace referencia a la cuna de los Juegos Olímpicos, Olimpia en Grecia donde a lo largo de la historia su padre ha conseguido tantos logros. El segundo Lightning (relámpago), uno de los apodos de Bolt.

"Hemos iniciado un nuevo capítulo junto con nuestra hija Olympia Lightning Bolt. Espero con ansias lo que el futuro nos traerá, pero aseguro que seré la ROCA de esta familia", escribía el velocista en su cuenta de Instagram.

I want to wish my gf @kasi__b a happy birthday. I get to spend ur special day with u. I want nothing but happiness for u & will continue to doing my best keeping a smile on ur face. We have started a new chapter together with our daughter Olympia Lightning Bolt ⚡️🎉🎊💫 pic.twitter.com/FhlwdaF2Zx

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) July 7, 2020