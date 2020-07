Así quedó el cuerpo de un atleta luego estar grave por COVID-19

Ahmad Ayyad es un atleta que solía pesar 215 libras con músculos definidos y una gran fuerza. El hombre de 40 años cuando despertó en el hospital y miró hacia abajo no logró reconocerse tras contagiarse de COVID-19.

“Me desperté y miré mis brazos, mis piernas. Mis músculos habían desaparecido (..) Estaba un poco asustado, ¿dónde están mis piernas?"

El atleta se está recuperando favorablemente y envío un mensaje a las personas que se sienten invencibles contra la COVID-19.

“Me preocupa mucho ver a la gente tomar esto a la ligera (…) Lo conseguí y sobreviví, pero todavía estoy aterrorizado”, dijo a CNN.

Ayyad trabajaba en el negocio minorista de muebles de su familia. También competía en maratones, carreras de obstáculos, practicaba baloncesto y boxeo.

Un día empezó a sentirse débil. Hasta subir las gradas le cansaba. Luego vino la tos y fiebre. Además, falta de apetito y dificultad para respirar.

Fue al hospital y dio positivo por influenza y coronavirus.

Su condición continuó empeorando, lo colocaron en un respirador y lo pusieron en coma inducido por 25 días.

Los médicos no estaban seguros por qué el atleta estaba en mayor riesgo, especialmente por su buena condición de salud sin condiciones preexistentes.

“Sabía que estaría en esto completamente solo. Luego llamé a mi amigo y le dije que recogiera a mi perro. Y eso fue todo. No sabía lo que vendría. No sabía si era la última vez que hablaría con ellos. No sabía si estaba a punto de morir", dijo Ayyad.

Afortunadamente, se ha recuperado favorablemente. Después de casi un mes sin alimentos sólidos, Ayyad recuerda claramente el momento en que volvió a comer.

“Era salsa de manzana”, dijo. “Estaba tan feliz. Bueno, antes de darme cuenta de que olvidé cómo tragar, es como si no recordara cómo comer.

No solo recordaba tragar, tampoco podía hablar ni caminar. Pero eso no fue impedimento. Ayyad intentaba retomar su actividad física. Primero comenzó con estiramientos desde su cama de hospital. Luego fueron las abdominales. Finalmente se levantó de la cama, en cuclillas.

Ayyad ahora está casi de vuelta a la normalidad.

“La gente está actuando como si se hubiera ido, no es así. Usa tu máscara, no te reúnas en grandes grupos, cuídate a ti mismo y a las personas que te rodean”, recomendó Ayyad.

“Tómatelo en serio, no es una broma, puede matarte, incluso si crees que eres saludable e inmune a él. No lo eres”.