Sorteo de Champions y Europa League ya tiene hora y fecha

La UEFA confirmó este martes que los sorteos de cuartos de final, semifinales y la final de la Liga de Campeones se celebrarán a las 12:00 (05:00 Ecuador) del viernes 10 de julio en su sede de Nyon (Suiza), donde a partir de las 13:00 (06:00 Ecuador) sorteará igualmente las últimas eliminatorias de la Liga Europa.

También recordó que no habrá cabezas de serie o impedimento de enfrentamiento entre rivales del mismo país y que cualquier restricción será anunciada antes del sorteo.

El sorteo para la final se realizará para determinar el equipo que juega como local por razones administrativas.

El Comité Ejecutivo de la UEFA anunció el pasado 17 de junio que la Liga de Campeones 2019/20 se resolverá con una fase final entre ocho equipos en Lisboa, que se disputará entre el 12 y el 23 de agosto.

The draws for the 2019/20 #UCL quarter-finals and semi-finals will take place on 10 July 2020 at UEFA’s headquarters in Nyon.

The exact match schedule will be communicated following such draw. pic.twitter.com/L64ZTJCChA

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 17, 2020