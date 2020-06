Lionel Messi: redes sociales se inundan de felicitaciones por su cumpleaños 33

Lionel Messi, el rosarino icono y figura del FC Barcelona y de la Selección de Argentina, cumple 33 años. “La Pulga” se ha catapultado como uno de los mejores jugadores del mundo, ha cosechado victorias, títulos, logros, hazañas a través de los años.

A sus cortos 5 años empezó su amor por el “rey de los deportes”. Fue el 30 de marzo de 1994 cuando dio el siguiente paso: fichó por las inferiores de Newell’s. Fue hasta el 2004 cuando Messi debutó con el club catalán (FC Barcelona), y a pesar de estar rodeado de figuras él supo como resaltar.

Sobre su espalda pesan 10 Ligas de España, 6 Copa del Rey, 4 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, una medalla dorada y un Mundial Sub 20, entre otros títulos y distinciones personales tales como los seis balones de oro que lo convierten en un hombre récord en el fútbol.

La Liga Española le envió un mensaje de felicitaciones, señalando que se cumple otro año de magia, otro año de goles, otro año haciendo historia, otro año siendo el mejor.

La selección de Argentina hizo llegar su respectivo mensaje, agregando que él es el actual capitán del equipo.

Los amigos también se expresaron. El brasileño Coutinho escribió: "feliz cumpleaños para el pu…o amo y mejor jugador de la historia del futbol. Gracias por tanto Messi y espero que nos sigan deleitando con tu fútbol por unos cuantos años más."

Por su parte, la Champions League lo recordó con los cinco mejores tantos anotados en esta competición.

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 24, 2020