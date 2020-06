Undertaker se retira: las últimas palabras de Mark Calaway

30 años de carrera, inolvidables feudos y más que nada una racha que nadie o por un largo tiempo se podrá superar: 21-0 en Wrestlemania (el escenario de los inmortales). El norteamericano de 55 años y 2,08 metros de altura se retiró de los cuadriláteros, causando nostalgia y tristeza en sus millones de fanáticos.

La última batalla fue en Wrestlemania 36 contra el “fenomenal” AJ Tyles. El anuncio fue revelado en el quinto capítulo del documental “The Last Ride” emitido en WWE Network, ahí se relata y se brinda un justo homenaje a esta estrella que tuvo su debut hace tres décadas en Survivor Series.

"No tengo ningún deseo de regresar al ring. Fue un bonito momento y si alguna vez hubo un final perfecto para una carrera, era ese", señala el 'Enterrador' en el citado episodio sobre su combate final con AJ Styles, que se grabó el pasado mes de abril.

Esta no es la primera vez que “El Enterrador” se retira, aunque si es inédito su pronunciamiento fuera del papel asignado en la WWE. Desde 2014, el adiós para Taker ya venía sonado, debido al perder su racha en Wrestlemania XXX contra la “bestia encarnada” Brock Lesnar.

Sin embargo, luego mantuvo feudos con Bray Wyatt, Shane McMahon, Roman Reigns, John Cena y finalmente, AJ Tyles. Mark Calaway es el luchador con más años activos dentro de la WWE.

El récord del Undertaker en WrestleMania es inigualable en la WWE, el cual consiste de 25 victorias, 2 derrotas y 0 empates, desde su debut en la edición VII. A lo largo de los años derrotó a 24 oponentes (Triple H, tuvo 3 combates, Kane y Shawn Michaels, 2 combates cada uno, mientras que otros 2, A-Train y Big Show intentaron al mismo tiempo).Además, The Mirror catalogó su racha de victorias como la séptima más importante de la historia del deporte, siendo la única de lucha libre profesional.

Palabras de Undertaker anunciando su retiro

"Creo que estoy en un lugar ahora, después del Boneyard Match, que fue una batalla increíble contra uno de los mejores en el negocio. Aquí estás, subiendo a tu motocicleta y despegando. Hubo mucho pensamiento y mucha emoción. Uno de esos: ‘¿Eres lo suficientemente feliz con eso?' Fue un momento poderoso. No necesariamente siempre se obtienen. Si alguna vez hubo un final perfecto para una carrera, ese fue el momento”

¿Regresaría?

"Si Vince estuviera en apuros: ¿Volvería? Supongo que el tiempo solo diría allí. En caso de emergencia, que rompa el vidrio y use a The Undertaker. Lo consideraría; pero en este punto de mi carrera, no tengo ganas de volver al cuadrilátero. Estoy en un punto que entiendo que es hora de que este vaquero realmente se vaya. No me queda nada por conquistar o lograr. El juego ha cambiado. Es hora de que surjan nuevos nombres",.

"El tiempo parece correcto. Este documental me ha ayudado a descubrir eso y me ha abierto los ojos al panorama general y no juzgarme tan duramente estos últimos años. Mis compañeros, dada su comprensión, tuve la genuina sensación de que se preocupan por mí y quieren lo mejor para mí. Ha sido muy humilde permitir que esta parte salga y hacer que lo acepten. Han aceptado a Mark Calaway. Puedo hacer más bien fuera del cuadrilátero de lo que puedo dentro. Finalmente estoy en un lugar donde puedo aceptar eso. En este punto de mi carrera, no tengo deseo alguno de regresar al cuadrilátero”, finalizó

Cagematch reporta que Undertaker tuvo una cantidad de 2,377 luchas en su carrera, de las cuales obtuvo 1,773 victorias, 509 derrotas y 95 empates o no contest. Esto en 30 años de carrera con la WWE.

Para más noticias, revisa lo siguiente